Иванова (Антонова) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Антонова) Татьяна Павловна

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Место рождения

Калужская губерния, Мосальский уезд, спасская волость дер. Камкина

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Антонов Павел Иванович

Мать: Антонова Елизавета Ивановна

Калужская губерния, Мосальский уезд, спасская волость дер. Камкина
Рождение ребёнка
07.01.1940

Дочь: Нагорная Валентина Никоноровна

Отец ребёнка: Сёмин Никанор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бусыгина Вера

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Нина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Сергей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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