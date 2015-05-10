Иванова (Антонова) Татьяна Павловна
Место рожденияКалужская губерния, Мосальский уезд, спасская волость дер. Камкина
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Калужская губерния, Мосальский уезд, спасская волость дер. Камкина
Рождение ребёнка
07.01.1940
Дочь: Нагорная Валентина Никоноровна
Отец ребёнка: Сёмин Никанор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бусыгина Вера
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Нина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Сергей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Анатолий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно