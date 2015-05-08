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Бакалов Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1931

Дата смерти

08.05.2015

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1931

Отец: Бакалов Василий Егорович

Мать: ?

Смерть
08.05.2015
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