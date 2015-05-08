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Бакалов Иван Васильевич
Бакалов Иван Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.10.1931
Дата смерти
08.05.2015
Пол
Мужской
Отец
Бакалов Василий Егорович
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
НХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1931
Отец:
Бакалов Василий Егорович
Мать:
?
Смерть
08.05.2015
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