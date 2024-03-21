Скворцова Софья Никандровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцова Софья Никандровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комаров Никандр

Мать: Комарова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Екатерина Анатольевна

Отец ребёнка: Скворцов Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скворцов Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Скворцов Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скворцов Михаил Анатольевич

Отец ребёнка: Скворцов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скворцов Анатолий

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