Скворцова Софья Никандровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Комаров Никандр
Мать: Комарова Нина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова Екатерина Анатольевна
Отец ребёнка: Скворцов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скворцов Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Скворцов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скворцов Михаил Анатольевич
Отец ребёнка: Скворцов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скворцов Анатолий