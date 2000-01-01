Сафенина Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сафенин Александр
Москва
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сафенин Александр
Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сафенин Александр
Смерть
2020
Москва