Сафенина Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафенина Антонина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафенин Александр

Москва
Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафенин Александр

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафенин Александр

Смерть
2020
Москва
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