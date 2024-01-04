Васса Андр.
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шушканов Михаил
Отец ребёнка: Шушканов Диониссий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шушканов Василий
Отец ребёнка: Шушканов Диониссий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шушканов Павел
Отец ребёнка: Шушканов Диониссий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шушканов Карп
Отец ребёнка: Шушканов Диониссий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шушканов Диониссий
Смерть
Неизвестно