Васса Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Андр.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шушканов Михаил

Отец ребёнка: Шушканов Диониссий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шушканов Василий

Отец ребёнка: Шушканов Диониссий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шушканов Павел

Отец ребёнка: Шушканов Диониссий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шушканов Карп

Отец ребёнка: Шушканов Диониссий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шушканов Диониссий

Смерть
Неизвестно
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