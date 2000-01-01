(Владимирова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Владимирова) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Отец

1815 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Владимиров Василий Владимирович

Мать: ?

Смерть
1972
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