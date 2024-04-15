Боброва Ульяна Алимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боброва Ульяна Алимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Бобров Иван Савельевич

Отец ребёнка: Бобров Савелий Николаевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Бобров Степан Савельевич

Отец ребёнка: Бобров Савелий Николаевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Арина Савельевна

Отец ребёнка: Бобров Савелий Николаевич

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Феодосия Савельевна

Отец ребёнка: Бобров Савелий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобров Савелий Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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