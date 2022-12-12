Андреев Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения09.03.1903
Дата смерти04.11.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1929 по 1932
г. Каркаралинск, Казахстан
Место жительства
С 1932 по 1936
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Смерть
04.11.1937
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область