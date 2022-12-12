Андреев Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Александр Александрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

09.03.1903

Дата смерти

04.11.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
09.03.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1929 по 1932
г. Каркаралинск, Казахстан
Место жительства
С 1932 по 1936
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Смерть
04.11.1937
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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