Шапошникова Алиса Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапошникова Алиса Олеговна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.2016

Пол

Женский

Отец

1990 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.2016

Отец: Шапошников Олег Игоревич

Мать: не указана

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