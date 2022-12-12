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Катков Иван Васильевич

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Место рождения

Гурово, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Котков Василий Анисимов

Мать: не указана

Гурово, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
11.10.1906

Жена: Каткова Елена Петровна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Ф. 1049 оп.5 д. 7895
Рождение ребёнка
22.10.1907

Сын: Катков Николай Иванович

Мать ребёнка: Каткова Елена Петровна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Запись сделана в метрической книге Александро-Невской больничной церкви г. Тамбов, Тамбовского уезда. Ф.1049, оп.5, д. 7981. л. 406 об.407
Рождение ребёнка
29.07.1909

Сын: Катков Валентин Иванович

Мать ребёнка: Каткова Елена Петровна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Каткова Елена Петровна

Смерть
Неизвестно
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