Катков Иван Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: Котков Василий Анисимов
Мать: не указана
Бракосочетание
11.10.1906
Жена: Каткова Елена Петровна
Ф. 1049 оп.5 д. 7895
Рождение ребёнка
22.10.1907
Мать ребёнка: Каткова Елена Петровна
Запись сделана в метрической книге Александро-Невской больничной церкви г. Тамбов, Тамбовского уезда. Ф.1049, оп.5, д. 7981. л. 406 об.407
Рождение ребёнка
29.07.1909
Мать ребёнка: Каткова Елена Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Каткова Елена Петровна
Смерть
Неизвестно