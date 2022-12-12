Колесникова (Отрощенко) Ульяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова (Отрощенко) Ульяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1911 ст.

Сын: Колесников Иван Васильевич

Отец ребёнка: Колесников Василий Илларионович

Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.03.1915 ст.

Сын: Колесников Гавриил Васильевич

Отец ребёнка: Колесников Василий Илларионович

Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.07.1917 ст.

Сын: Колесников Трофим Васильевич

Отец ребёнка: Колесников Василий Илларионович

Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Василий Илларионович

Смерть
Неизвестно
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