Колесникова (Отрощенко) Ульяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1889 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1911 ст.
Сын: Колесников Иван Васильевич
Отец ребёнка: Колесников Василий Илларионович
Рождение ребёнка
26.03.1915 ст.
Сын: Колесников Гавриил Васильевич
Отец ребёнка: Колесников Василий Илларионович
Рождение ребёнка
23.07.1917 ст.
Сын: Колесников Трофим Васильевич
Отец ребёнка: Колесников Василий Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно