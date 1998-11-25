Худяковская (Бернадская) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худяковская (Бернадская) Галина

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Место рождения

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край

Дата рождения

14.04.1919

Дата смерти

25.11.1998

Пол

Женский

Отец

Мать

1894 г.р.

Муж

1920 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1919

Отец: Бернадский Артемий

Мать: Изместьева Лидия

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Худяковский Аркадий

Рождение ребёнка
04.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Худяковский Аркадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худяковский Аркадий

Смерть
25.11.1998
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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