Худяковская (Бернадская) Галина
Место рождения
Дата рождения14.04.1919
Дата смерти25.11.1998
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1919
Отец: Бернадский Артемий
Мать: Изместьева Лидия
Рождение ребёнка
09.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Худяковский Аркадий
Рождение ребёнка
04.11.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Худяковский Аркадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Худяковский Аркадий
Смерть
25.11.1998
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область