Веретенникова Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1904
Дата смерти20.09.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.06.1939
Сын: Веретенников Вениамин Александрович
Отец ребёнка: Веретенников Александр Николаевич
Арланбинской, Яранский уезд, Вятская губерния
Смерть
20.09.1980
Рефтинский, Рефтинский, Свердловская область
Координаты захоронения: 57.129288, 61.784064