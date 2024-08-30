Веретенникова Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеретенникова Пелагея Ивановна

Веретенникова Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1904

Дата смерти

20.09.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1903 по 1904 г.р.

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веретенников Александр Николаевич

Рождение ребёнка
09.06.1939

Сын: Веретенников Вениамин Александрович

Отец ребёнка: Веретенников Александр Николаевич

Арланбинской, Яранский уезд, Вятская губерния
Смерть
20.09.1980
Рефтинский, Рефтинский, Свердловская область
Координаты захоронения: 57.129288, 61.784064

Мы используем куки для улучшения работы сайта.