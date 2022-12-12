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Бурховецкий Герасим Павлович

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Место рождения

Семёновка, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

10.09.1908

Дата смерти

28.06.1993

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1908

Отец: Бурховецкий Павел

Мать: не указана

Семёновка, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Бурховецкий Николай Герасимович

Мать ребёнка: Скулкова Ольга Степановна

Бракосочетание
09.09.1939

Жена: Скулкова Ольга Степановна

Рождение ребёнка
06.02.1940

Дочь: Бурховецкая Алла Герасимовна

Мать ребёнка: Скулкова Ольга Степановна

Рождение ребёнка
12.04.1945

Дочь: Бурховецкая Валентина Герасимовна

Мать ребёнка: Скулкова Ольга Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скулкова Ольга Степановна

Смерть
28.06.1993
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