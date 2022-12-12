Бурховецкий Герасим Павлович
Место рождения
Дата рождения10.09.1908
Дата смерти28.06.1993
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1908
Отец: Бурховецкий Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Сын: Бурховецкий Николай Герасимович
Мать ребёнка: Скулкова Ольга Степановна
Бракосочетание
09.09.1939
Рождение ребёнка
06.02.1940
Дочь: Бурховецкая Алла Герасимовна
Мать ребёнка: Скулкова Ольга Степановна
Рождение ребёнка
12.04.1945
Дочь: Бурховецкая Валентина Герасимовна
Мать ребёнка: Скулкова Ольга Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.06.1993