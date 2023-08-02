Бондаренко Леонтий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Леонтий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бондаренко Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Кошель Ксения Леонтьевна

Мать ребёнка: Бондаренко Евфимия Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Антонина

Мать ребёнка: Бондаренко Евфимия Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондаренко Константин

Мать ребёнка: Бондаренко Евфимия Пантелеймоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондаренко Евфимия Пантелеймоновна

Смерть
Неизвестно
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