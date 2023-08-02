Бондаренко Леонтий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бондаренко Пётр
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Кошель Ксения Леонтьевна
Мать ребёнка: Бондаренко Евфимия Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Антонина
Мать ребёнка: Бондаренко Евфимия Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бондаренко Евфимия Пантелеймоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно