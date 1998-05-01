Сааков (Саакиян) Ашот Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1925
Дата смерти?.05.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Призыв на военную службу
1942
Рождение ребёнка
22.05.1952
Сын: Сааков Рафаэль Александрович
Мать ребёнка: Саакова Лида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саакова Лида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саакова Лиана Александровна
Мать ребёнка: Саакова Лида
Смена фамилии
Неизвестно
Смерть
?.05.1998