Сааков (Саакиян) Ашот Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сааков (Саакиян) Ашот Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1925

Дата смерти

?.05.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Призыв на военную службу
1942
Рождение ребёнка
22.05.1952

Сын: Сааков Рафаэль Александрович

Мать ребёнка: Саакова Лида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саакова Лида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саакова Лиана Александровна

Мать ребёнка: Саакова Лида

Смена фамилии
Неизвестно
Смерть
?.05.1998
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