Оленина-д’Альгейм (Оленина) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оленина-д’Альгейм (Оленина) Мария Алексеевна

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Место рождения

Крутоярский, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

01.10.1969

Дата смерти

26.08.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
По 1918
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1918 по 1959
Париж, Франция
Место жительства
С 1959
Москва, город федерального значения Москва
Рождение
01.10.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Крутоярский, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
26.08.1970
Москва, город федерального значения Москва
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