Оленина-д’Альгейм (Оленина) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения01.10.1969
Дата смерти26.08.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
По 1918
Место жительства
С 1918 по 1959
Париж, Франция
Место жительства
С 1959
Рождение
01.10.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
26.08.1970