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Сивоконь Дмитрий Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Сивоконь Савелий Константинович

Мать: Сивоконь Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сивоконь Екатерина Антоновна

Рождение ребёнка
17.09.1910

Дочь: Сивоконь Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: Сивоконь Екатерина Антоновна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Сивоконь Варвара Дмитриевна

Мать ребёнка: Сивоконь Екатерина Антоновна

Харьковка, Аулиекольский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
28.11.1912

Дочь: Сивоконь Юлия Дмитриевна

Мать ребёнка: Сивоконь Екатерина Антоновна

Харьковка, Аулиекольский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Сивоконь Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Сивоконь Екатерина Антоновна

Харьковка, Аулиекольский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Сивоконь Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Сивоконь Екатерина Антоновна

Харьковка, Аулиекольский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
25.08.1925

Сын: Сивоконь Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Сивоконь Екатерина Антоновна

Харьковка, Аулиекольский район, Костанайская область
Двойняшка Марии.
Рождение ребёнка
25.08.1925

Дочь: Сивоконь Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Сивоконь Екатерина Антоновна

Харьковка, Аулиекольский район, Костанайская область
Двойняшка с Андреем.
Рождение ребёнка
19.11.1929

Дочь: Сивоконь Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Сивоконь Екатерина Антоновна

Харьковка, Аулиекольский район, Костанайская область
Смерть
Неизвестно

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