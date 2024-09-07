Сивоконь Дмитрий Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1910
Дочь: Сивоконь Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: Сивоконь Екатерина Антоновна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Сивоконь Варвара Дмитриевна
Мать ребёнка: Сивоконь Екатерина Антоновна
Рождение ребёнка
28.11.1912
Дочь: Сивоконь Юлия Дмитриевна
Мать ребёнка: Сивоконь Екатерина Антоновна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Сивоконь Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Сивоконь Екатерина Антоновна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Сивоконь Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Сивоконь Екатерина Антоновна
Рождение ребёнка
25.08.1925
Сын: Сивоконь Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Сивоконь Екатерина Антоновна
Двойняшка Марии.
Рождение ребёнка
25.08.1925
Дочь: Сивоконь Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Сивоконь Екатерина Антоновна
Двойняшка с Андреем.
Рождение ребёнка
19.11.1929
Дочь: Сивоконь Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Сивоконь Екатерина Антоновна
Смерть
Неизвестно