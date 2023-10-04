Меланья Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илларион Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иоанн Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимофей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1804
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Лука Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Анисим Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Татьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Иванович
Смерть
Неизвестно