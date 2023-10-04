Меланья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меланья Гавриловна

Место рождения

Машутино, Оленинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1806 г.р.
1808 г.р.
1809 г.р.
1809 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Машутино, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Иванович

Машутино, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илларион Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Иванович

Машутино, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иоанн Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Иванович

Машутино, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимофей Иванович

Машутино, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
1804

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Лука Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Иванович

Машутино, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Анисим Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Иванович

Машутино, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Константин Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Иванович

Машутино, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Иванович

Машутино, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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