Захарова (Кошкарова) Александра Семеновна
Место рожденияд. Поварова Уватской волости
Дата рождения10.05.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.05.1899 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Поварова Уватской волости
Бракосочетание
Неизвестно
д. Поварова Уватской волости
Рождение ребёнка
07.01.1918 ст.
Дочь: Самоловова (Захарова) Мария Александровна
Отец ребёнка: Захаров Александр Игнатьевич
д. Поварова Уватской волости
Отец в метрической записи о крещении не указан, рождена до брака матери
Смерть
Неизвестно
д. Поварова Уватской волости