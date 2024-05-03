Захарова (Кошкарова) Александра Семеновна 10.05.1899 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Захарова (Кошкарова) Александра Семеновна

Место рождения

д. Поварова Уватской волости

Дата рождения

10.05.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1899 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Поварова Уватской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Александр Игнатьевич

д. Поварова Уватской волости
Рождение ребёнка
07.01.1918 ст.

Дочь: Самоловова (Захарова) Мария Александровна

Отец ребёнка: Захаров Александр Игнатьевич

д. Поварова Уватской волости
Отец в метрической записи о крещении не указан, рождена до брака матери
Смерть
Неизвестно
д. Поварова Уватской волости

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