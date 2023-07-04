Федорова Агриппина Христофоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Федорова Варвара Варнавьевна
Отец ребёнка: Федоров Варнава Федорович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Федоров Андрей Варнавьевич
Отец ребёнка: Федоров Варнава Федорович
Рождение ребёнка
02.02.1886
Сын: Федоров Георгий Варнавьевич
Отец ребёнка: Федоров Варнава Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорова Параскева Варнавьевна
Отец ребёнка: Федоров Варнава Федорович
Работа или профессия
Неизвестно