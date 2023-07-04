Федорова Агриппина Христофоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова Агриппина Христофоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Федорова Варвара Варнавьевна

Отец ребёнка: Федоров Варнава Федорович

Костиха, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1880

Сын: Федоров Андрей Варнавьевич

Отец ребёнка: Федоров Варнава Федорович

Костиха, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
02.02.1886

Сын: Федоров Георгий Варнавьевич

Отец ребёнка: Федоров Варнава Федорович

Костиха, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорова Параскева Варнавьевна

Отец ребёнка: Федоров Варнава Федорович

Костиха, Завражная волость, Макарьевский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
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