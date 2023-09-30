Костыгина (Муравьева ) (Муравьева) Улита Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти06.08.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Пачежерцева (Костыгина) Маремьяна Еваристовна
Отец ребёнка: Костыгин Еварист Романович
Рождение ребёнка
14.09.1923
Дочь: Бундакова (Костыгина) Мария Еваристовна
Отец ребёнка: Костыгин Еварист Романович
Рождение ребёнка
15.04.1925
Сын: Костыгин Николай Еваристович
Отец ребёнка: Костыгин Еварист Романович
Рождение ребёнка
15.04.1928
Дочь: (Костыгина) Матрена Еваристовна
Отец ребёнка: Костыгин Еварист Романович
Рождение ребёнка
17.08.1932
Сын: Костыгин Иван Еваристович
Отец ребёнка: Костыгин Еварист Романович
Смерть
06.08.1981