Костыгина (Муравьева ) (Муравьева) Улита Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостыгина (Муравьева ) (Муравьева) Улита Андреевна

Костыгина (Муравьева ) (Муравьева) Улита Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

06.08.1981

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Муравьев Андрей Семенович

Мать: Муравьева Хоритинья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костыгин Еварист Романович

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Пачежерцева (Костыгина) Маремьяна Еваристовна

Отец ребёнка: Костыгин Еварист Романович

Рождение ребёнка
14.09.1923

Дочь: Бундакова (Костыгина) Мария Еваристовна

Отец ребёнка: Костыгин Еварист Романович

Рождение ребёнка
15.04.1925

Сын: Костыгин Николай Еваристович

Отец ребёнка: Костыгин Еварист Романович

Рождение ребёнка
15.04.1928

Дочь: (Костыгина) Матрена Еваристовна

Отец ребёнка: Костыгин Еварист Романович

Рождение ребёнка
17.08.1932

Сын: Костыгин Иван Еваристович

Отец ребёнка: Костыгин Еварист Романович

Смерть
06.08.1981

Мы используем куки для улучшения работы сайта.