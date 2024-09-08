Сибилева (Истомина) Дарья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Истомин Михаил Евдокимович
Мать: Татьяна Корнеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Сибилев Кирилл Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феодосия Кирилловна
Отец ребёнка: Сибилев Кирилл Васильевич
Бракосочетание
1899
Смерть
Неизвестно