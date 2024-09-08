Сибилева (Истомина) Дарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сибилева (Истомина) Дарья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Истомин Михаил Евдокимович

Мать: Татьяна Корнеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Кирилловна

Отец ребёнка: Сибилев Кирилл Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феодосия Кирилловна

Отец ребёнка: Сибилев Кирилл Васильевич

Бракосочетание
1899

Муж: Сибилев Кирилл Васильевич

Смерть
Неизвестно

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