Гусарова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.07.1901
Сын: Гусаров Павел Емельянович
Отец ребёнка: Гусаров Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусарова Александра Емельяновна
Отец ребёнка: Гусаров Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусарова Агафья Емельяновна
Отец ребёнка: Гусаров Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусарова Марфа Емельяновна
Отец ребёнка: Гусаров Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусарова Марья Емельяновна
Отец ребёнка: Гусаров Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гусаров Емельян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусаров Емельян
Смерть
1935