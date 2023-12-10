Гусарова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусарова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1901

Сын: Гусаров Павел Емельянович

Отец ребёнка: Гусаров Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусарова Александра Емельяновна

Отец ребёнка: Гусаров Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусарова Агафья Емельяновна

Отец ребёнка: Гусаров Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусарова Марфа Емельяновна

Отец ребёнка: Гусаров Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусарова Марья Емельяновна

Отец ребёнка: Гусаров Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусаров Петр Емельянович

Отец ребёнка: Гусаров Емельян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусаров Емельян

Смерть
1935
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