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Решетняк Дмитрий Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1904

Дата смерти

17.10.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1904

Отец: Решетняк Тихон Иванович

Мать: Решетняк Анастасия Тихоновна

Рождение ребёнка
08.08.1941

Сын: Решетка Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Решетняк Прасковья Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Решетняк Прасковья Карповна

Смерть
17.10.1942
Похоронен-Братский мемориал «Памяти павших» — мемориал в городе Кириши (Ленинградская область). Расположен в парке Победы близ западного въезда в город
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