Решетняк Дмитрий Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1904
Дата смерти17.10.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1904
Рождение ребёнка
08.08.1941
Сын: Решетка Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Решетняк Прасковья Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.10.1942
Похоронен-Братский мемориал «Памяти павших» — мемориал в городе Кириши (Ленинградская область). Расположен в парке Победы близ западного въезда в город