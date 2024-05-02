Сабова (Синёва) Ольга Борисовна
Место рожденияРоссия, Муром
Дата рождения23.05.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1965
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
22.09.1984
Рождение ребёнка
22.04.1985
Отец ребёнка: Сабов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
11.01.1989
Сын: Сабов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Сабов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
19.12.2003
Дочь: (Сабова) Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Сабов Михаил Михайлович