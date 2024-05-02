Сабова (Синёва) Ольга Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабова (Синёва) Ольга Борисовна

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Место рождения

Россия, Муром

Дата рождения

23.05.1965

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1965

Отец: Синёв Борис Михайлович

Мать: Синёва (Бобрина) Вера Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
22.09.1984

Муж: Сабов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
22.04.1985

Сын: Сабов Антон Михайлович

Отец ребёнка: Сабов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
11.01.1989

Сын: Сабов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Сабов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
19.12.2003

Дочь: (Сабова) Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Сабов Михаил Михайлович

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