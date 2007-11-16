Дементьева (Михалёва) Зоя Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дементьева (Михалёва) Зоя Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1946

Дата смерти

16.11.2007

Пол

Женский

Добавил:

мз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1946

Отец: Михалёв Фёдор Емельянович

Мать: Михалёва Анфиса Епифановна

Рождение ребёнка
10.01.1967

Дочь: Дементьева Надежда Александровна

Отец ребёнка: Дементьев Александр Иванович

Рождение ребёнка
19.11.1968

Сын: Дементьев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Дементьев Александр Иванович

Рождение ребёнка
18.04.1981

Дочь: Имаева (Дементьева) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Дементьев Александр Иванович

Смерть
16.11.2007

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