Дементьева (Михалёва) Зоя Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1946
Дата смерти16.11.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1946
Рождение ребёнка
10.01.1967
Дочь: Дементьева Надежда Александровна
Отец ребёнка: Дементьев Александр Иванович
Рождение ребёнка
19.11.1968
Сын: Дементьев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Дементьев Александр Иванович
Рождение ребёнка
18.04.1981
Дочь: Имаева (Дементьева) Ольга Александровна
Отец ребёнка: Дементьев Александр Иванович
Смерть
16.11.2007