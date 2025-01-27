Быкова Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быков Алексей Александрович
Отец ребёнка: Быков Александр Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Быкова) Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Быков Александр Владимирович