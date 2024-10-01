Шомина (Коробова) Александра Философовна
Место рождения
Дата рождения01.10.1919
Дата смерти20.01.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1919
Бракосочетание
1939
Рождение ребёнка
07.06.1940
Отец ребёнка: Шомин Михаил Иванович
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.02.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шомин Михаил Иванович
Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
20.01.1990
Сямжа, Сямженский муниципальный район, Вологодская область