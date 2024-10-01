Шомина (Коробова) Александра Философовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шомина (Коробова) Александра Философовна

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Место рождения

Митинская, Сямженский район, Северный край

Дата рождения

01.10.1919

Дата смерти

20.01.1990

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1919

Отец: Коробов Философ Андреевич

Мать: Коробова (Кучерова) Ольга Георгиевна

Митинская, Сямженский район, Северный край
Бракосочетание
1939

Муж: Шомин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
07.06.1940

Сын: Шомин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Шомин Михаил Иванович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шомин Михаил Иванович

Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
20.01.1990
Сямжа, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

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