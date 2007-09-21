Киямов Наил Кыям Улы
Место рожденияс.Тубылгы тау (верхнее Никиткино потом стало, потом опять Тубылгы тау стало)
Дата рождения27.03.1936
Дата смерти21.09.2007
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1936
Отец: Низаметдинов Кыяметдин (Кыям) Низаметдин Улы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Тубылгы Тау, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.04.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.04.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.01.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.09.2007