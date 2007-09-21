Киямов Наил Кыям Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киямов Наил Кыям Улы

Место рождения

с.Тубылгы тау (верхнее Никиткино потом стало, потом опять Тубылгы тау стало)

Дата рождения

27.03.1936

Дата смерти

21.09.2007

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1936

Отец: Низаметдинов Кыяметдин (Кыям) Низаметдин Улы

Мать: Хөснетдинова (Низаметдинова) Мәликә Хөснетдин Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Тубылгы Тау, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.09.2007

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