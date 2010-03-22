Лебедев Вячеслав Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛебедев Вячеслав Иванович

Лебедев Вячеслав Иванович

avatar

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

27.01.1930

Дата смерти

22.03.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1930 по 1949
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1949 по 2010
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.03.2010
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close