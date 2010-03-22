Лебедев Вячеслав Иванович
Место рождения
Дата рождения27.01.1930
Дата смерти22.03.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1930 по 1949
Место жительства
С 1949 по 2010
Смерть
22.03.2010