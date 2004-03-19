Толстых Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1939
Дата смерти19.03.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1939
Отец: Толстых Василий Павлович
Мать: Толстых Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
18.10.1966
Дочь: Тымчишин Лариса Алексеевна
Мать ребёнка: Толстых Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.07.1971
Сын: Толстых Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Толстых Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Толстых Анна Дмитриевна
Смерть
19.03.2004