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Толстых Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1939

Дата смерти

19.03.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1939

Отец: Толстых Василий Павлович

Мать: Толстых Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
18.10.1966

Дочь: Тымчишин Лариса Алексеевна

Мать ребёнка: Толстых Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
25.07.1971

Сын: Толстых Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Толстых Анна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстых Анна Дмитриевна

Смерть
19.03.2004
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