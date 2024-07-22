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Белозеров Артемий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Белозеров Андрей Григорьевич

Мать: Белозерова Марфа Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белозерова Анна Осиповна

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Белозеров Максим Артемьевич

Мать ребёнка: Белозерова Анна Осиповна

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Белозерова Марья Артемьевна

Мать ребёнка: Белозерова Анна Осиповна

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Белозерова Наталья Артемьевна

Мать ребёнка: Белозерова Анна Осиповна

Смерть
Неизвестно

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