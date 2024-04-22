Кабанова (Тихонова) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабанова (Тихонова) Татьяна Алексеевна

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
24.04.1894 ст.

Муж: Кабанов Василий Иванович

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.09.1897 ст.

Сын: Кабанов Иван Васильев

Отец ребёнка: Кабанов Василий Иванович

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
29.12.1900 ст.

Сын: Кабанов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Кабанов Василий Иванович

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
11.05.1904 ст.

Сын: Кабанов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Кабанов Василий Иванович

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
04.01.1912 ст.

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Кабанов Василий Иванович

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
22.07.1917 ст.

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Кабанов Василий Иванович

Таблово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
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