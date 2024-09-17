Попов Олег Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Олег Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1958

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

Мать

1937 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1958

Отец: Попов Дмитрий

Мать: Шамаева Мария Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.05.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2012

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