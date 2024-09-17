Попов Олег Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1958
Дата смерти2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1958
Отец: Попов Дмитрий
Мать: Шамаева Мария Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.05.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2012