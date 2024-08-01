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Купленый Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.06.1933

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Купленый Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Купленая (Гайдай) Агафья

Рождение ребёнка
07.08.1882

Сын: Купленый Емельян

Мать ребёнка: Купленая (Гайдай) Агафья

Рождение ребёнка
27.11.1883

Дочь: (Купленая) Варвара

Мать ребёнка: Купленая (Гайдай) Агафья

Смерть
10.06.1933

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