Купленый Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.06.1933
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Купленый Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Купленая (Гайдай) Агафья
Рождение ребёнка
07.08.1882
Сын: Купленый Емельян
Мать ребёнка: Купленая (Гайдай) Агафья
Рождение ребёнка
27.11.1883
Дочь: (Купленая) Варвара
Мать ребёнка: Купленая (Гайдай) Агафья
Смерть
10.06.1933