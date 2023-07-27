Баранова (Кряхтунова) Людмила Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баранов Лев Евсеевич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1979
Сын: Баранов Константин Львович
Отец ребёнка: Баранов Лев Евсеевич
Рождение ребёнка
13.02.1989
Дочь: (Баранова) Анастасия Львовна
Отец ребёнка: Баранов Лев Евсеевич