Баранова (Кряхтунова) Людмила Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Кряхтунова) Людмила Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1948

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1947 г.р.

Дети

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Лев Евсеевич

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.06.1979

Сын: Баранов Константин Львович

Отец ребёнка: Баранов Лев Евсеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.02.1989

Дочь: (Баранова) Анастасия Львовна

Отец ребёнка: Баранов Лев Евсеевич

Москва, город федерального значения Москва

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