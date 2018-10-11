Юшковская (Подгорная) Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшковская (Подгорная) Валентина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1930

Дата смерти

11.10.2018

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1930

Отец: Подгорный Алексей Федорович

Мать: Подгорная Анфиса(Тина) Ивановна

Рождение ребёнка
06.04.1963

Сын: Юшковский Валерий Владимирович

Отец ребёнка: Юшковский Владимир Вадимович

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юшковский Владимир Вадимович

Смерть
11.10.2018
Вилга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Похоронена: кладбище Вилга, деревня Вилга, Карелия
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