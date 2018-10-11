Юшковская (Подгорная) Валентина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1930
Дата смерти11.10.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1930
Рождение ребёнка
06.04.1963
Сын: Юшковский Валерий Владимирович
Отец ребёнка: Юшковский Владимир Вадимович
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.10.2018
Вилга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Похоронена: кладбище Вилга, деревня Вилга, Карелия