Евсей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Иван Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Никита Евсеевич
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Ульяна Евсеевна
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Осип Евсеевич
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Игнат Евсеевич
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Анна Евсеевна
Мать ребёнка: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Смерть
Неизвестно