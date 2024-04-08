Евсей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1793 г.р.

Дети

Около 1810 г.р.
Около 1814 г.р.
Около 1818 г.р.
Около 1825 г.р.
Около 1830 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Иван Кириллов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Никита Евсеевич

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Ульяна Евсеевна

Мать ребёнка: Мария

Старое Чемоданово, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Осип Евсеевич

Мать ребёнка: Мария

Старое Чемоданово, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Игнат Евсеевич

Мать ребёнка: Мария

Старое Чемоданово, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Анна Евсеевна

Мать ребёнка: Мария

Старое Чемоданово, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Смерть
Неизвестно
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