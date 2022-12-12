Ханин Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханин Алексей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1791 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1809 год - однодворец из деревни Бутырки Валуйской округи Воронежской губернии.
Бракосочетание
23.01.1809 ст.

Жена: Ханина Дарья Алексеевна

Ольховатка, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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