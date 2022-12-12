Ханин Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
1791 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1809 год - однодворец из деревни Бутырки Валуйской округи Воронежской губернии.
Бракосочетание
23.01.1809 ст.
Жена: Ханина Дарья Алексеевна
Ольховатка, Харківська область
Смерть
Неизвестно