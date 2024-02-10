Плотникова -- Екатерина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.04.1902
Сын: Плотников Георгий Акимович
Отец ребёнка: Плотников Аким Васильевич
https://drive.google.com/file/d/1ikrZ-p8HDsLeSjCipUC9YIpHE3IUCOEE/view?usp=sharing
Смерть
Неизвестно