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(Жалялетдинова) Зухра

Место рождения

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1880

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Зиятдинов Жалялетдин

Мать: Наубахар

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1909

Сын: Шарафутдинов Габдельхак Гибадрахманович

Отец ребёнка: Шарафутдинов Гибадарахман Имам

Быковка, Буинского р-на
Смерть
1975
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