(Жалялетдинова) Зухра
Место рожденияд.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1880
Дата смерти1975
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Зиятдинов Жалялетдин
Мать: Наубахар
д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1909
Сын: Шарафутдинов Габдельхак Гибадрахманович
Отец ребёнка: Шарафутдинов Гибадарахман Имам
Быковка, Буинского р-на
Смерть
1975