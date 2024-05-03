Попова Нария Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Нария Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1991

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
14.10.2012

Сын: Попов Дамир Дмитриевич

Отец ребёнка: Попов Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
05.12.2014

Дочь: Попова Динара Дмитриевна

Отец ребёнка: Попов Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
29.11.2022

Дочь: Попова Айыллаана Дмитриевна

Отец ребёнка: Попов Дмитрий Михайлович

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