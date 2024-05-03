Попова Нария Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.2012
Отец ребёнка: Попов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
05.12.2014
Дочь: Попова Динара Дмитриевна
Отец ребёнка: Попов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
29.11.2022
Дочь: Попова Айыллаана Дмитриевна
Отец ребёнка: Попов Дмитрий Михайлович