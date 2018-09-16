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Трегубов Семен Николаевич
Трегубов Семен Николаевич
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Древо
Место рождения
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
Дата рождения
16.09.2018
Пол
Мужской
Отец
Трегубов Николай Владимирович
1983 г.р.
Мать
Кан Дарья Дмитриевна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.2018
Отец:
Трегубов Николай Владимирович
Мать:
Кан Дарья Дмитриевна
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
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