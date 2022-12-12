Король Иосиф Казимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКороль Иосиф Казимирович

Король Иосиф Казимирович

avatar

Место рождения

Малые Жуховичи, Кореличский район, Гродненская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

1908

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Король Казимир Антонович

Мать: Король Екатерина Мартыновна

Малые Жуховичи, Кореличский район, Гродненская область
Смерть
1908
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close