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Король Иосиф Казимирович
Король Иосиф Казимирович
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Место рождения
Малые Жуховичи
, Кореличский район, Гродненская область
Дата рождения
1871
Дата смерти
1908
Пол
Мужской
Отец
Король Казимир Антонович
1848 г.р.
Мать
Король Екатерина Мартыновна
1848 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец:
Король Казимир Антонович
Мать:
Король Екатерина Мартыновна
Малые Жуховичи
, Кореличский район, Гродненская область
Смерть
1908
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