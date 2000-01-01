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Матрена Васильевна
Матрена Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1762
Дата смерти
1768
Пол
Женский
Отец
Василий Осипович
1735 г.р.
Мать
Евдокия Кузминична
1735 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЗ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец:
Василий Осипович
Мать:
Евдокия Кузминична
Смерть
1768
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