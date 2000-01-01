Матрена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

1768

Пол

Женский

Отец

1735 г.р.

Мать

1735 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Василий Осипович

Мать: Евдокия Кузминична

Смерть
1768
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