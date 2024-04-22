Царёв Сергей (младший) Федоров
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Сеткин-Царёв Федор Федоров
Мать: Царева Матрена Иванова
Бракосочетание
02.02.1881
Жена: Царёва Августа Иванова
Венчание: Москва Никитский сорок Церковь св. Николая Чудотворца в Хлынове
Рождение ребёнка
02.11.1886
Дочь: Царёва Августа Сергеева
Мать ребёнка: Царёва Августа Иванова
Смерть
Неизвестно