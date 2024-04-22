Царёв Сергей (младший) Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Царёв Сергей (младший) Федоров

Место рождения

Марфино, Мытищи, Московская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Сеткин-Царёв Федор Федоров

Мать: Царева Матрена Иванова

Марфино, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
02.02.1881

Жена: Царёва Августа Иванова

Венчание: Москва Никитский сорок Церковь св. Николая Чудотворца в Хлынове
Рождение ребёнка
02.11.1886

Дочь: Царёва Августа Сергеева

Мать ребёнка: Царёва Августа Иванова

Смерть
Неизвестно
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