Katzenellenbogen Malka 1783 — найти родственников по фамилии на Familio
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Katzenellenbogen Malka

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Yakov

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Eliasberg (Katzenellenpogen) Achsa

Отец ребёнка: Katzenellenbogen Saul Of Vilna

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Hurwitz (Katzenellenpogen) Sora Yosela Hurwitz

Отец ребёнка: Katzenellenbogen Saul Of Vilna

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Katzenellenpogen Yuta

Отец ребёнка: Katzenellenbogen Saul Of Vilna

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