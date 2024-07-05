Katzenellenbogen Malka
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Yakov
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Eliasberg (Katzenellenpogen) Achsa
Отец ребёнка: Katzenellenbogen Saul Of Vilna
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Hurwitz (Katzenellenpogen) Sora Yosela Hurwitz
Отец ребёнка: Katzenellenbogen Saul Of Vilna
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Katzenellenpogen Yuta
Отец ребёнка: Katzenellenbogen Saul Of Vilna