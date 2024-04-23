(Смирнова) Елена Алексеевна
женский, родилась 23.05.1899 ст.
умерла 22.05.1899 ст., Ефремов, город Ефремов, Тульская область
ОтецСмирнов Алексей АлександровичНеизвестно г.р.
МатьСмирнова Ирина ИвановнаНеизвестно г.р.
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Смерть
22.05.1899 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Рождение
23.05.1899 ст.
Крещение
23.05.1899 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Запись в МК Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии плёнка 2038692, стр. 846. Умерла в возрасте 1 дня от слабости. В МК дата смерти на 1 день раньше даты рождения и крещения.