(Смирнова) Елена Алексеевна 23.05.1899 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Смирнова) Елена Алексеевна

Автор
КК
Косенко К.

женский, родилась 23.05.1899 ст.

умерла 22.05.1899 ст., Ефремов, город Ефремов, Тульская область

Отец
Смирнов Алексей АлександровичНеизвестно г.р.
Мать
Смирнова Ирина ИвановнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Смерть
22.05.1899 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область

Запись в МК Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии плёнка 2038692, стр. 846. Умерла в возрасте 1 дня от слабости. В МК дата смерти на 1 день раньше даты рождения и крещения.

Рождение
23.05.1899 ст.

Отец: Смирнов Алексей Александрович

Мать: Смирнова Ирина Ивановна

Тульская губерния, плёнка 2038692, стр. 807

Крещение
23.05.1899 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область

Крещена в Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии. Восприемники: Староказачей волости деревни Боговой крестьянин Григорий Андреев Колпаков; Ефремовского мещанина Дмитрия Иванова Добрицкого жена Любовь Иванова.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.