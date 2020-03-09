Радуль Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1960
Дата смерти09.03.2020
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1960
Отец: Радуль Василий Никитин
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.01.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
СССР Краснодарский кр.Приморско-Ахтарский р-е ст.Ольгинская
Рождение ребёнка
03.06.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
СССР, ст. Ольгинская, Краснодарский кр, Приморско-Ахтарский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Г. Приморско-Ахтарск
Смерть
09.03.2020