Радуль Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радуль Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1960

Дата смерти

09.03.2020

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1960

Отец: Радуль Василий Никитин

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.01.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

СССР Краснодарский кр.Приморско-Ахтарский р-е ст.Ольгинская
Рождение ребёнка
03.06.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

СССР, ст. Ольгинская, Краснодарский кр, Приморско-Ахтарский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Г. Приморско-Ахтарск
Смерть
09.03.2020
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